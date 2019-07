Rodrigo Goldberg habló sobre posible tercer refuerzo para la U y criticó a Kudelka

Este lunes Universidad de Chile presentó de manera oficial a los medios a Osvaldo González como su segundo refuerzo para la segunda parte de esta temporada 2019. Y en la oportunidad, Rodrigo Goldberg, uno de los directores deportivos de Azul Azul, comentó la opción de que los estudiantiles sumen a un tercer jugador, aunque primero deben ver el tema económico.

“Nos gustaría traer un jugador más, pero tenemos que analizar bien la situación del club y ver si estamos en condición de hacerlo. De lo contrario, nos quedaremos con lo que tenemos. Por el momento, creo que vamos bien. El ideal podría ser otro, pero las condiciones se deben revisar en profundidad”, reconoció el directivo en conferencia de prensa.

Sobre los rumores de querer contar con Pablo Aránguiz, quien actualmente milita en el FC Dallas de Estados Unidos, el “Polaco” sostuvo: “Se tiran y se tiran nombres y nos preguntan, y ni siquiera hemos sabido de esos nombres, no los hemos tenido en carpeta. Es difícil trabajar de esa manera. Tenemos nuestra secretaría técnica y carpetas con los nombres de los jugadores, pero hay que tener cuidado, porque no se condice con lo que dice afuera”.

Además, Goldberg criticó a Frank Kudelka, ex DT de la U, ahora en Newell’s Old Boys y quien buscaría llevarse a Rodrigo Echeverría: “Es curioso que Kudelka quiera a todos los jugadores de la U. Acá no los hacía jugar, pero ahora los quiere allá“.

Por último, dijo: “A nosotros nos importa los buenos jugadores. En un minuto contactamos a Manuel Iturra, y más allá de sus años de experiencia en Europa, a muchos les molestaba porque es yerno de Sergio (Vargas). Preocupémonos de lo importante y no de vínculos y parentescos”.