Johnny Herrera: "Tendré que esperar a que se vaya Arias para jugar o irme a otro club"

Aton Chile

El panorama de Johnny Herrera en Universidad de Chile no se ve nada de alentador en esta segunda parte de la temporada 2019. El portero de los azules volvió a quedar fuera de la titularidad en la revancha frente a Deportes Temuco por Copa Chile.

El propio golero asumió que su futuro en el conjunto estudiantil es cada vez más incierto al ser relegado a la suplencia por el técnico Alfredo Arias.

“En esta ocasión, si la postura de Arias es esa, no tengo mucho que hacer. Tendré que esperar a que se vaya él para jugar o irme a otro club. O terminar contrato a fin de año e ir donde pueda disputar el puesto de buena forma. Como corresponde… ganándoselo día a día y jamás esperando la lesión de un colega para jugar”, reconoció el cancerbero a La Tercera.

“Claramente no es mi postura. Esperar que un compañero de profesión se lesione, jamás se lo desearía. Yo soy una persona que siempre ha competido por el puesto de forma leal. Lo hice en Audax, Everton y Corinthians. También en la Selección me tocó ser suplente, pero siempre tratando de recuperar el puesto de forma leal”, añadió el “Samurai Azul”.

En la misma línea, agregó estar sorprendido por su suplencia: “Obvio que me llama la atención. De ser un jugador seleccionado y el con más títulos en el club a que no te pesquen ni para la Copa Chile… Es raro. Imagino que debe estar sumamente respaldado para mi caso puntual. Más cuando pasan otras cosas extrañas que mejor me guardo por el momento del club y para no entorpecer lo que viene”.

Respecto a los cánticos de la barra de querer verlo jugar, Herrera dijo: “Sólo tengo palabras de agradecimiento para la hinchada. Siempre es bueno que gente que también ama a este club te reconozca algo que hiciste. Y que de alguna manera esa alegría les quede en la retina. Y más cuando se trata de una de las principales armas de este club, como es su barra”.