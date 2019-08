Orión y adiós de Colo Colo: "Es personal, sería cobarde si no peleara un puesto"

Una vez confirmada la salida del portero argentino Agustín Orión de Colo Colo, luego de llegar a un acuerdo con la dirigencia de Blanco y Negro para poner fin a su contrato, el arquero trasandino conversó con la prensa y aseguró que su salida es netamente personal.

“La decisión es netamente personal, fue difícil, estoy en un lugar que muchos quisieran estar. Aquí se pasa bien, es muy difícil y complicado”, reconoció el ex Boca Juniors en la cita, donde estuvieron presentes algunos de sus ahora ex compañeros, como Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Pablo Mouche, Carlos Carmona y Jorge Valdivia y Esteban Paredes.

Además, el cancerbero negó su partida pase por no aceptar ser suplente ante la inminente titularidad de Brayan Cortés, quien reemplazó de gran manera al trasandino el semestre pasado ante su lesión al hombro.

“Vamos a dejar de decir cosas que no son. Mi alta fue el sábado, nadie sabe si iba a jugar o no, eso hay que preguntárselo al técnico. Nadie me dijo nunca si iba a jugar o ser suplente, iba a pelear un puesto como siempre. Mi salida se da por razones personales”, aclaró un molesto Orión.

“Una decisión semejante, con contrato vigente y en el club más grande de Chile, no se toma de un día para otro (…) yo no acostumbro a irme de un club porque dicen que no voy a jugar, ¿qué tiene que ver eso? Desde que tengo uso de razón que sé que tengo que pelear un puesto, sería un cobarde si no lo hiciera”, añadió.

En tanto, el capitán Esteban Paredes también habló sobre la despedida del meta, quien estuvo al borde de las lágrimas: “Agradecerte todo, tu honestidad, compañerismo, todo, siempre fuiste 100% profesional, viniste con un cartel de peleador y jodido, pero no tengo nada que decir. Siempre fuiste leal y un gran apoyo para todos, siempre sumaste en el club. Te lo agradecemos”.