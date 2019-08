Gabriel Milito alaba a Gonzalo Jara: “Tiene condiciones técnicas superiores a la de un central"

Con el fichaje de Juan Fuentes, quien se suma a Gonzalo Jara, Estudiantes de La Plata pasó a tener a dos chilenos de cara a la nueva temporada. Y antes de que arranque la campaña, los dos jugadores criollos fueron elogiados por el técnico del cuadro “pincharrata”, Gabriel Milito.

Sobre el seleccionado nacional, el DT reconoció a La Tercera que: “Gonzalo tiene condiciones técnicas superiores a la de un central. Tiene pase corto, pase largo. En él encontramos, además, mucho trabajo incorporado de acuerdo a nuestra creencia futbolística. Trabajó con Bielsa y se nota”.

En cuanto a Fuentes, a quien tuvo en su paso por O’Higgins, el trasandino sostuvo: “Lo dirigimos en Chile. Tiene las condiciones para jugar de defensor central o de mediocampista central. En realidad, siempre fue volante central y nosotros lo pasamos a la defensa. Jugó también de líbero. Sentíamos que ahí tenía la cancha de frente. Además, es muy agresivo, muy rápido”.

Además, Milito admitió su cariño por Chile “Fueron diez meses en Rancagua que pasé con mi cuerpo técnico y sin la familia. Me encariñé con los jugadores y O’Higgins. Es un club serio, con buena gente. Quiero que le vaya bien”.

Por último, dijo que, en su estadía en el balompié criollo, quedó fascinado con el juego de Jorge Valdivia: “Viéndolo cada día en vivo y en directo, me pareció maravilloso. Es un jugador fantástico. Es el típico número 10 argentino, de grandes pases, que parece que no corre, pero corre. También defendía la pelota parada. La pedía siempre, no se escondía nunca. Todo el juego pasaba por él. La perdía y la volvía a pedir. Y siempre sacaba algo diferente”.