Los Cóndores cayeron ante Estados Unidos en Rugby 7 de los Panamericanos

Pese a comenzar ganando, la selección chilena de rugby 7 perdió este sábado ante el combinado de Estados Unidos por 20 a 7 en su segundo duelo por el Grupo A de los Panamericanos de Lima 2019.

Los Cóndores iniciaron con una sorpresiva ventaja gracias al try de Julio Blanc y la posterior anotación de Rodrigo Fernández, pero no pudieron ante la superioridad de los norteamericanos, quienes con tres tries de Travion Clark y uno de Cody Melphy se llevaron la victoria.

Recordemos que los dirigidos por Edmundo Olfos debutaron con un sufrido empate el viernes ante Brasil, ante quienes igualaron a 14 después de llegar a estar 0 a 7 y 7 a 14 en desventaja.

Ahora, el siguiente duelo del combinado nacional será ante Guyana, encuentro que se disputará este mismo sábado a las 16:40 horas de nuestro país.