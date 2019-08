En España aseguran que Arturo Vidal se queda en el FC Barcelona pese a las ofertas

El volante chileno Arturo Vidal vive horas inciertas con respecto a su futuro. El “King” ha sido sondeado por el Inter de Milán de Mario Conte y se ha especulado que podría partir nuevamente a Italia, ya que la competencia en el cuadro “blaugrana” estaría sumamente difícil.

En ese sentido, el medio español Sport aseguró que el formado en Colo Colo sí está en los planes de los catalanes y que, si llega una oferta imposible de rechazar, el jugador se queda en Barcelona.

“Valverde le considera un futbolista necesario para hacer el nuevo proyecto deportivo, ya que no hay otro jugador de sus características en la plantilla. Hay varios equipos que han preguntado por él, sobre todo en Italia, pero Arturo está a gusto en Barcelona y el club apuesta por su continuidad”, dijeron en el rotativo.

“Vidal no está en el mercado salvo que reciba una oferta multimillonaria. Tuvo un acercamiento de un club chino, que no se concretó, y el Inter de Milán ha preguntado por él, aunque no está en disposición económica para firmarle”, cerró la publicación.