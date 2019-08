Gustavo Quinteros: "Lo de Parot está cerca y lo de Silva algo más difícil"

Hace unas semanas todo indicaba que Universidad Católica no sumaría refuerzos para esta segunda parte de la temporada y que el cuadro cruzado se quedaría con lo que tenía. Pero en las últimas horas eso cambió y el actual campeón del fútbol chileno está muy cerca de repatriar a Alfonso Parot y Francisco Silva, quienes tendrían prácticamente listas su partidas de Rosario Central e Independiente, respectivamente.

En ese sentido, el técnico del conjunto precordillerano, Gustavo Quinteros, explicó que ambos jugadores están cerca de arribar a San Carlos de Apoquindo.

“Silva y Parot son los jugadores por los que se han hecho gestiones. Lo de Parot está cerca y lo de Silva algo más difícil. Es mejor incorporar ahora, el objetivo principal es ir armando un plantel pensando en clasificar a una copa internacional”, reconoció el DT este miércoles en conferencia de prensa.

“Si vienen ahora tendremos un plantel muy competitivo no sólo para hoy, también pensando en lo que viene. En una posible copa internacional del próximo año, podemos llegar con un plantel ya trabajado. Este año no pudimos tener un plantel consolidado para las copas por distintas circunstancias“, añadió.

De todas formas, comentó que la incorporación del “Gato” podría darse en el próximo mercado y no en este: “El tema de Silva puede ser un tema presupuesto y de eso se encarga el club. Eso no quiere decir que no pueda llegar ahora o en diciembre”.

Aton Chile