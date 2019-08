Alfredo Arias y su posible salida de la U: "Mi cargo está en riesgo desde hace mucho"

Agencia Uno/ Agricultura

El entrenador de Universidad de Chile, Alfredo Arias, negó este viernes haber recibido un ultimátum de cara al duelo con Audax Italiano, por la 16ª fecha del Campeonato Nacional 2019, aunque aseguró que su cargo “está en riesgo hace mucho”.

Se rumorea que si la ‘U’ cae mañana ante el cuadro de colonia, en el Estadio Nacional, el estratega de origen uruguayo dejará el cargo en el banco del elenco colegial, hoy en zona de descenso al ubicarse en el decimoquinto lugar de la tabla con 13 unidades.

Ante esto, Arias salió al paso de las especulaciones. “No se me informó nada. Mi cargo está en riesgo desde hace mucho, desde que perdimos los primeros partidos, no pudimos ganar y quedamos en una situación incómoda, pero no me distrae lo que pasó ni lo que puede pasar, mi atención está en mi equipo, en entrenar día a día y corregir errores que nos impiden ganar”, expresó.

Además, el otrora técnico de Santiago Wanderers afirmó que su equipo no ha mostrado un bajón tras el buen cierre del primer semestre. Recordar que los azules no pierden hace ocho partidos.

“Sobre esa base me tengo que apoyar para que mi equipo gane confianza y la mantenga (…) Si me dejo llevar por lo que opinan otros, por la situación en la tabla, entro en una desesperación y no es lo mío. Jamás miro la tabla antes de enfrentar un partido o un campeonato”, apuntó.

Respecto al próximo rival, en buen momento en el torneo y en el cuarto puesto de la tabla, Arias señaló que “es un equipo con poca posesión, pero muy directo. Hemos entrenado para contrarrestar eso, pensando en que hay que ir a buscar el partido y ganarlo”.

Ante la posibilidad de un tercer refuerzo, tras Marcos Riquelme y Osvaldo González, el entrenador de la ‘U’ dijo que “si llega, bienvenido, porque el plantel no es largo”.