Aníbal Mosa por sanción de la FIFA: "Es nefasto pagar multas"

La multa de la FIFA a Colo Colo por la infracción de dos clausulas en el traspaso de Bryan Carvallo al Necaxa cayó como un balde de agua fría en Blanco y Negro. La entidad regente del balompié internacional obligó a los albos a pagar $50 millones por la operación del hoy volante de Everton.

La salida de Carvallo se realizó durante la administración de Gabriel Ruiz-Tagle y con la asesoría del abogado Guillermo Mackenna. Ante ello, el actual presidente del Cacique, Aníbal Mosa, reprobó la situación y apuntó la responsabilidad sobre el jurista.

“Lo de la multa me parece muy mal. Es una situación que afecta al club por la mala decisión de un abogado”, comentó el timonel del cuadro de Pedrero en La Tercera.

Mosa agregó: “Es nefasto pagar multas por malos contratos, me molesta que pase en cualquier administración. Me molesta que haya pasado en la anterior, que pueda pasar en esta. Tenemos que ser más diligentes, más pulcros cuando firmamos contratos. No hay que regalarse. Estamos apelando. Ahora todo está en manos de nuestros abogados. Vamos a apelar y hacer nuestros descargos en las instancias que correspondan”.

ATON Chile – P.C.