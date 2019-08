Robin van Persie: "Alexis se veía feliz en Arsenal y ahora no"

Alexis Sánchez sigue siendo tema en Inglaterra por no haber mostrado en el Manchester United el tremendo nivel que exhibió en el Arsenal y con el que deslumbró a todos.

El ex delantero holandés Robin van Persie, quien también pasó de los Gunners a los Diablos Rojos, dijo no ver de buena forma al chileno.

“No me parece muy feliz. Se veía feliz en Arsenal y ahora no. Lo que he aprendido con los años es que la forma en que te sientas mentalmente, cómo lleves tu vida, tiene una gran influencia”, reconoció en entrevista con el Daily Mail.

“Si estás feliz, estás un 50 por ciento mejor en forma. Creas mejor y lo disfrutas. Por lo que él debe encontrar un camino para cambiar esto mentalmente”, añadió.

En la misma línea, agregó: “Es importante poner la presión en una caja y vivir con ella. Obviamente la presión está ahí, porque estás jugando por un gran club y todos tienen opiniones sobre ti. Pero tienes que manejarlo”.

Por último, sostuvo: “Alexis llegó a un equipo que realmente no hacía fútbol de ataque, porque estaba (Jose) Mourinho”.