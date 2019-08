Manuel Astorga le responde a Marcelo Ríos tras insultos: “Si yo habló dejo la crema”

El pasado viernes, el extenista Marcelo Ríos, volvió a incendiar las redes sociales con un mensaje totalmente pesado contra el preparador físico Manuel Astorga, quien estuvo cuando el “chino” fue número uno del mundo.

Resulta que el profesional asistió a un programa de televisión y ahí fue donde el oriundo de Vitacura lanzó toda su caballería. “Quiero felicitar a Fox Sports Radio por su gran sentido del humor y la manera de agarrar pa’l hueveo en vivo al pobre huevón de Manuel Astorga. Cómo es posible que Manuel Astorga creyéndose un huevón vivo no se da cuenta que lo están hueviando hace una hora”, publicó en sus redes sociales.

“Qué pena que haya quedado como un hue’a nuevamente para todo Chile. Espero mi invitación al programa, prometo no hablar huevadas”, agregó.

Una publicación compartida de Marcelo Rios Oficial (@marceloriosoficial) el 1 Ago, 2019 a las 6:47 PDT

Pero eso no fue todo, ya que Astorga le respondió en el programa que realiza en Redgol donde lanzó una dura advertencia para Ríos.

“Cuando los antecedentes están marcados en la vida de una persona, donde se recalca pocos aciertos y desaciertos muchos reñidos con las buenas costumbres, con el respeto, con la nobleza de respetar al prójimo. Se entiende que viene de alguien tiene patologías psiquiátricas. Los aciertos que tiene como virtuoso como toma una raqueta. Pero los desaciertos son mayoría”, dijo el preparador físico.

“El 2004 creo, cuando estaba con otro PF, fue detenido en Italia por agredir a la policía; después orinó a la gente en La Serena; después toqueteó a otra persona en el Bar Liguria; accidentes, sin considerar siquiera mi atropello. Me insultó, me denostó, me despidió y me atropelló. Cuando dice ‘que los periodistas la chupen y suma y sigue’. Y hay gente que le presta ropa a este tipo de personas”, agregó.

“Si caigo en la bajeza de abrir el tarro y hablar todo lo que yo sé, sería muy difícil para él volver al país. Si hablo, dejo la cagá, la crema”, continuó.

“Llegará un momento en que me pille mal parado y voy a destapar la olla. Después de eso veremos si tiene la valentía de dar alguna entrevista”, sentenció Astorga.