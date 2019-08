Colo Colo perdió con O"Higgins, Valdivia fue expulsado y dejó vía libre a la UC

Parece que Colo Colo continúa en el receso. No despierta y sigue sin sumar de a tres. Por la 17ª fecha, los albos cayeron por la cuenta mínima ante O’Higgins, en el estadio El Teniente, y se aleja cada vez más del título.

Para este partido, Mario Salas optó por la experiencia y sumó a Esteban Paredes y a Jaime Valdés para iniciar un partido de mucha intensidad, que no lograba concretarse con aproximaciones, pero si con faltas y con cuatro tarjetas amarillas en los primeros veinte minutos.

El Cacique probaba por los costados para intentar profundizar y ganar línea de fondo. Sin embargo, los centros de Óscar Opazo y Pablo Mouche no encontraba receptores. Por su lado, Paredes intentaba involucrarse en el juego, pues el mediocampo se dormía en el campo.

La transferencia de Esteban Pavez al fútbol de Medio Oriente ha sido el gran problema de cabeza para el ex entrenador de Sporting Cristal, pues no encuentra es eje en la zona media para crear fútbol. Carlos Carmona, nuevo encargado del puesto, se lesionó y Branco Provoste con Jaime Valdés no solucionaron el problema en Rancagua.

Los fantasmas volvieron a aparecer a los albos. El primer aviso lo dio Agustín Doffo, una de las figuras del cotejo, con un certero disparo a distancia que fue rechazado magistralmente por Brayan Cortés.

Eso sí, el arquero estuvo desprolijo en el gol celeste. Roberto Cereceda lanzó un centro al corazón del área y la lenta reacción del guardameta, junto a la confusión de Ronald de la Fuente y José Manuel Insaurralde, hizo que Paulo Magalhaes cabeceara ligeramente para que el balón ingresara a la portería.

Los de Macul tuvieron una nula respuesta a la anotación, con poca generación de fútbol e intentaron revertirlo en el complemento. Los pupilos del “Comandante” se adueñaron del balón con “Visogol” como principal arma, quien incomodaba en el área rancagüina.

Mientras el Capo de Provincia argumentaba con transiciones rápidas, el cuadro de Pedrero apelaba al ingreso de Jorge Valdivia desde la banca. El “Mago” era perseguido en todo momento por Tomás Alarcón, quien, si era necesario, cortaba al volante para que no hiciera su juego.

El “10” albo discutió constantemente con el árbitro Ángelo Hermosilla por las faltas del centrocampista celeste. Entre las discusiones, el juez expulsó a Valdivia por los insistentes reclamos.

Un resultado totalmente negativo para Colo Colo, que suma su tercer encuentro sin ganar y podría distanciarse a 12 puntos de Universidad Católica si los cruzados vencen esta tarde a Coquimbo Unido. Por su parte, O´Higgins vuelve a los triunfos, se alza al octavo puesto con 24 unidades.