Árbitro consignó en su informe duros insultos de Valdivia en su expulsión

Duro es el panorama que asoma para Jorge Valdivia después de ser expulsado en la derrota de Colo Colo frente a O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua.

El volante de los albos recibió tarjeta roja por insultos contra el árbitro Ángelo Hermosilla, y el juez consignó en su informe las groserías del “Mago”, por lo que arriesga un fuerte castigo de hasta cinco partidos.

“Expulsados: Sr. Jorge Valdivia Toro, por emplear lenguaje ofensivo e insultante hacia mi persona (min. 89). Mientras el balón se encontraba en juego el Sr. Valdivia me insulta diciendo ‘cóbrame una, concha de tu madre"”, comienza lo descrito por el juez en el informe que fue publicado por la ANFP.

“Ante esto exhibo la tarjeta roja al jugador, momento en el cual me grita al oído ‘hijo de puta’ y prosigue de manera desafiante con insultos diciendo ‘hijo de las mil putas vos no vas a ser FIFA nunca, hijo de puta nunca vas a ser FIFA. Eres una mierda, eres una mierda concha de tu madre. Me cagaste, hijo de puta no vas a ser FIFA nunca’, debiendo ser necesaria la intervención de algunos de sus compañeros de equipo, quienes intentaban contenerlo”, añadió.

De acuerdo a lo expuesto en el Artículo 63 B del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, Valdivia podría ser suspendido hasta por cinco partidos.

ATON Chile