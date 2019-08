Quinteros ya piensa en la U: "Ellos nos atacarán, pero también recibirán"

Universidad Católica hizo su tarea y mantuvo la diferencia de diez puntos con Colo Colo en la lucha por el Campeonato Nacional. Eso sí, Everton no fue un rival simple y tuvo que batallar para vencerlo por la cuenta mínima.

Así lo vio el entrenador Gustavo Quinteros, quien describió este compromiso como un “partido cerrado”: Fue complicado, con mucha marca, muy táctico, bien planteado por ambos equipos. Las situaciones claras que tuvieron fueron de pelotas largas y frontales. Nosotros generamos más con fútbol, tuvimos la pelota y jugamos por los costados”.

También se refirió a las sensaciones que le dejó el arbitraje: “Nunca he hablado mal de un árbitro. Se equivocan, como todos. En general, me gusta que se continúe el juego, pero veo que hay partidos que favorecen más a los que destruyen. Ahí deben apuntar y ser más firmes. El futbol debe tener continuidad, pero castigar a los que cortan el juego”.

Francisco Silva y Alfonso Parot, nuevas incorporaciones de la UC, fueron titulares en el compromiso y el adiestrado dio su punto de vista sobre el nivel mostrado.

“Nuestro equipo tenia un buen funcionamiento con Cornejo, Aued y Puch. Parot lo hizo bien, pero le falta adaptarse a ese funcionamiento. Es un jugador agresivo, es fuerte, que encima, estando en Argentina, eso se incrementó. Silva tuvo un buen partido. Recuperó balones y generó juego”, comentó.

Además, profundizó: “Silva y Parot están bien y sé que pueden dar más. La semana fue corta. Saben que quizás no jugarán siempre, venimos con un plantel que mantuvieron una diferencia de diez puntos. Decidiré los equipos en los entrenamientos”.

Respecto a lo mismo, también abarcó la lucha por un puesto en el ataque: “Valencia se recuperó de una manera increíble, comenzó a entrenar antes. Creo que le faltó una semana más de fútbol. Se recuperó cuando más lo necesitábamos. Fue importante en los movimientos y la marca, es el primer defensor. Si se recupera “Sacha”, será un lindo problema para mí”.

El próximo desafío para los precordillerano será el “Clásico Universitario” frente a la U, un equipo que saldrá por los puntos. “Es mejor cuando nos salen a jugar de igual a igual, lo disfruto más. Me gusta ver ese fútbol de ataque y ataque. Están necesitados de ganar puntos. Ellos nos atacarán, pero también recibirán. Será abierto, aunque a veces los clásicos no salen bien. La mayoría no quiere perder, hay mucha marca y entrega”.

M.C. / ATON Chile