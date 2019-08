Luksic ofrece financiamiento a seleccionada de handball que pide dinero en la calle para costear viaje

El empresario Andróniko Luksic ofreció ayuda a la deportista Sofía Rojas, quien ha debido recurrir a la solidaridad de los transeúntes de Iquique, para costear un viaje y estadía a Santiago.

La jugadora de balonmano debe viajar a la capital a una concentración de como preseleccionada de handball tradicional. “Estoy pidiendo colaboración porque yo soy seleccionada de handball playa, pero me acaban de seleccionar en las categorías Sub 19 y Sub 21 del balonmano tradicional, hace pocos meses regresé de un torneo de playa, entonces mis padres no tienen el dinero suficiente para apoyarme”, contó a SoyIquique.

Debido a que la fecha de su viaje es próxima, decidió ella misma salir a a la Avenida Héroes de la Concepción y a los semáforos a pedir ayuda, y no solo esperar a las instituciones deportivas de la ciudad. Según cuenta, es mucha “la burocracia y muchos documentos, y siempre deben hacerlo a través de un club y yo estoy sola aquí en Iquique”.

Al hacerse pública su historia, el seremi del Deporte de Tarapacá, Felipe Pérez, escribió en Twitter que tomó contacto con Rojas y aclaró que serpa la Federación de Balonmano quienes resuelvan la situación y compren el pasaje.

En relación a la situación vivida por la deportista Sofia Rojas Mangini, queremos informar a la comunidad de #Tarapaca lo siguiente: 👇🏼 pic.twitter.com/aWsEJ0gCMd — Felipe Pérez C.  (@felipeperez_3) August 18, 2019

De todos modos, Luksic, al conocer la historia, a través de la mis red social escribió: “Si Sofía Rojas aún necesita ayuda, que cuente conmigo. Le agradezco a quien tenga su contacto que me lo pueda dar”.