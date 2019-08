Suspendido tenista Juan Carlos Sáez asegura que sí colaboró en investigación de alerta por apuestas

Aton Chile

Primero fue Cristóbal Saavedra, luego Mauricio Álvarez y ahora un nuevo chileno fue castigado por corrupción en el tenis. Se trata de Juan Carlos Sáez (1.082° del mundo), quien recibió una sanción de 8 años sin jugar y una multa de 12.500 dólares por arreglo de partidos.

La Unidad de Integridad del Tenis (TIU) informó que el criollo no prestó su celular para una investigación en relación con las alertas de apuestas sobre los partidos en los que había participado.

Sin embargo, el ex integrante del equipo nacional de Copa Davis realizó sus descargos y negó que no haya quiso colaborar con el organismo.

“Eso es mentira. Yo el año pasado dejé un día mi teléfono con ellos en Bélgica, en Duinberger. Tengo testigos. Lo único que puedo decir que señalan ranking y yo ya casi un año que no compito porque me casé y me vine a vivir a Estados Unidos. Me retiré por lo mismo, por plata“, reconoció al portal Emol.

“A los tipos les pica el ‘orto’ porque sigo teniendo ranking y ya no juego. Yo sigo haciendo mi vida, pero no como jugador profesional”, añadió.