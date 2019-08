Hernán Caputto: "Si pudiera seguir en 2020 estaría feliz"

Aton Chile

Hasta que se acabó la incertidumbre en Universidad de Chile sobre el reemplazante definitivo del despedido Alfredo Arias. Azul Azul confirmó el miércoles al interino Hernán Caputto para seguir en la banca del primer equipo al menos hasta diciembre, y le abrió la puerta para continuar en 2020 si es que saca a los estudiantiles de la parte baja de la tabla y alcanza buenos resultados.

El ex DT de la Roja Sub 17 manifestó su total alegría. “Yo estoy feliz, tomo esto como un gran desafío y una gran oportunidad, pero sobre todo como un desafío por lo que quiero al club y porque quiero entregarle todas mis herramientas. Que quieran que yo me quede me pone feliz, lo que he demostrado desde el primer día. Esto, aún más, me insta a entregarlo todo“, reconoció en diálogo con El Mercurio.

“Lo primero es salir de esta zona donde el club no debería estar y nosotros creemos que somos capaces de estar más arriba. Esa es la primera meta y el primer foco. Sinceramente (llegar a una copa internacional) no lo pienso como un objetivo principal. Que pueda ser una consecuencia, me pondría feliz. Es igual que el día a día, uno trabaja pensando en que se dé un resultado el fin de semana, pero el primer foco y objetivo es salir de esta zona incómoda”, añadió.

Sobre el futuro, el ex portero sostuvo: “Me veo hasta diciembre, luego no hablo de supuestos. Si pudiera seguir en 2020 estaría feliz, porque eso siempre va a ser muy bueno, pero siempre mis metas son cortas y con desafíos grandes”.

Además, Caputto abrió la opción para que Johnny Herrera vuelva a atajar en el arco de la U: “Hoy el que está atajando es Fernando (De Paul) y eso es muy respetable, y lo ha hecho de buena manera, pero no puedo decir que mañana va a continuar como titular o no, o que Johnny no tendrá una oportunidad. Esto es para todos los jugadores, sabiendo que el puesto de arquero es diferente. Todos entrenan muy bien, están en muy bien nivel y todos van a tener su opción. (La Copa Chile) Podrá ser una opción, por qué no, como la de muchos jugadores más“.