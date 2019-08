Entrenador del Junior pierde la paciencia tras pregunta sobre Matías Fernández: "No está en condiciones de jugar"

El entrenador de Junior de Barranquilla, Julio Comesaña, perdió la paciencia por las constantes preguntas sobre la prácticamente nula regularidad en el elenco rojiblanco del volante chileno Matías Fernández, quien arribó en febrero de este año como el fichaje estrella del conjunto colombiano.

El ex Colo Colo, Villarreal, Fiorentina, entre otros equipos, ha estado lejos de brillar en el ‘Tiburón’. Entre lesiones y decisiones técnicas, el jugador de 33 años sólo suma siete minutos en cuatro meses.

Por ello, la prensa consultó por el presente del ‘Mati’ y Comesaña no se guardó nada. Incluso, llamó al mundialista en Sudáfrica 2010 a dar las explicaciones por su ausencia.

“Siempre me preguntan por él. Fernández no está en condiciones de jugar. Queda siempre la sensación de que yo no lo pongo porque no quiero, pero no puede jugar. Pregúntenle a él“, indicó el estratega de origen uruguayo.

“Qué fácil que es así. Que Matías hable y les diga ‘no molesten más al cuerpo técnico, no estoy en condiciones de jugar’”, agregó molesto.

Matías Fernández dijo presente en la primera fecha del Torneo Clausura colombiano, a mediados de julio, pero después sufrió una fatiga muscular y se perdió el partido siguiente. Desde ese momento no ha visto más acción.