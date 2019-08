Felipe Gutiérrez responde a críticas :"Decir "pecho frío" es de gente que no tiene idea cómo vivo el fútbol"

La nómina de la Selección chilena para los amistosos ante Argentina y Honduras tuvo varias novedades, entre ellas la presencia de Felipe Gutiérrez. El volante nacional fue convocado por el técnico Reianldo Rueda gracias a su buen momento en el Sporting Kansas City de la Major League Soccer.

Eso sí, el mediocampista tendrá una dura tarea en su regreso a la Roja, debido a las críticas de los fanáticos quienes lo han tildado en algunas oportunidades de ser “pecho frío”.

“Me da lo mismo. Sí me afecta y me duele cuando daña a mi familia. Decir “pecho frío” es una opinión muy básica de gente que no tienen idea de cómo trabajo y cómo vivo el fútbol“, reconoció el ex Universidad Católica en diálogo con La Tercera.

“¿Por tener un mal partido alguien me puede juzgar y decir que tengo mala actitud? Que le pregunten a mi entrenador cómo es mi entrega en entrenamientos y partidos“, añadió “Pipe”.

Además, agregó que “es darle cuerda a gente que no me importa y no me da nada en la vida. Intento no vender humo“.

También, se refirió a las acusaciones de no querer patear un penal en la definición de octavos de final del Mundial 2014 ante Brasil: “Se dijo mucha mentira y yo te voy a decir la verdad ahora: en esa lista nunca estuve. Que el que no crea le pregunte a (Jorge) Sampaoli o a (Sebastián) Beccacece. Cuando el profe leyó la lista, cada uno de los elegidos fue diciendo confiado que sí, que quería patear, y el quinto desde siempre fue Jara, no yo”.

“Tampoco Sampaoli me preguntó si quería patear o no. Cuando vi el comentario de que yo había arrugado a patear en esa tanda, fue una desilusión tan grande y me dio mucha rabia. Nunca lo comenté públicamente porque no iba a darle cuerda a una mentira”, completó.