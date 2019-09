Alexis Sánchez: "La verdad quedé muy contento. No jugaba hace dos meses"

El delantero nacional Alexis Sánchez aseguró haber quedado satisfecho con su rendimiento en el empate sin goles entre las selecciones de Chile y Argentina, en partido de carácter amistoso jugado en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos.

El flamante refuerzo del Inter de Milán estuvo ante los ‘albicelestes’ muy lejos de ser un agente desequilibrante y erró demasiado en la entrega. Sin embargo, el ‘Niño Maravilla’ sacó cuentas positivas.

“La verdad quedé muy contento. No jugaba hace dos meses, me queda afinar un poco, pero vuelvo con ganas de jugar a Italia, y también de poder mejorar“, expresó el ex ariete del Manchester United.

En el análisis general del cruce con los pupilos de Lionel Scaloni, el tocopillano señaló que “me deja contento la sensación de que jugamos de igual a igual. La entrega del equipo me deja satisfecho y poder ver caras nuevas también”.

Consultado por el retorno a la ‘Roja’ de Claudio Bravo, que presentó al menos dos grandes intervenciones y destacó, como es costumbre, en el juego con los pies, Alexis dijo que “todos sabemos lo que es Claudio y lo demostró con creces hoy. Es muy importante que vuelva a ponerse a punto con el grupo“.

De cara a lo que viene con el cuadro lombardo, en su regreso a la Serie A italiana, el atacante de 30 años indicó que “vuelvo con las mismas ganas que tengo siempre. El objetivo es pelear un puesto y todo lo que viene por delante”.