Hernán Caputto reformula el equipo ante dos bajas de última hora

Hasta ahora, las lesiones no habían sido problema en la etapa de Hernán Caputto en la U. Esta semana, sin embargo, esa materia es el gran problema del cuerpo técnico azul de cara al duelo con Cobresal, por cuartos de final de Copa Chile.

La ausencia más sensible será la de Nicolás Oroz (esguince en el tobillo izquierdo), pues Caputto reformulará toda la línea de creación ante la dolencia del argentino. Rafael Caroca tampoco estará, tiene la misma molestia de Oroz. Y, dado que Camilo Moya está con la Roja sub 23, debutará Mauricio Morales, volante central de la sub 19 que estuvo con el estratega azul en la Selección sub 17 hace dos años.

Otra de las novedades, además del sabido retorno de Herrera, es la inclusión de Marcos Riquelme como centrodelantero. El atacante no era titular desde el encuentro con Unión la Calera. Ante dicho ingreso, Ángelo Henríquez jugará de puntero derecho, Parra irá por la izquierda y Leandro Benegas saldrá del once inicial.

Así, la U en El Salvador formará con: Herrera; Rodríguez, Echeverría, Aveldaño, Beausejour; Morales, Espinoza; Henríquez, Fernández, Parra; Riquelme. El partido está pactado para mañana a las 15.00 horas.