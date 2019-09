Manuel de Tezanos criticó duramente el amistoso de la Roja: “Nunca vi un partido tan feo”

El periodista deportivo Manuel de Tezanos Pinto, tuvo un duro análisis de lo que fue el amistoso de la Roja con Argentina, duelo que se disputó en Estados Unidos y tuvo un marcador sin goles.

El comunicador, aseguró que el duelo fue “una vergüenza que Chile y Argentina hayan organizado un partido en estas condiciones”, agregando que “un estadio semivacío, la cancha marcada como fútbol americano, un árbitro increíble, de ribetes menores, turistas haciendo el sorteo”.

Pero no terminó ahí, ya que “Manoel” aseguró que “antes con Argentina no nos iba muy bien, pero nunca vi un partido tan feo. Si hubiera crecido viendo estos partidos de mierda, como el de hoy, no me gustaría tanto el fútbol”.

“No puedo creer que las federaciones permitan exponer su marca de 110 años de historia en esta ordinariez”, complementó sumamente crítico.

Respecto al duelo en sí, Manuel De Tezanos Pinto, valoró el trabajo de la Roja. “En la previa pensábamos que íbamos a hacer un papelón, pero porque al otro lado había jugadores de los mejores del mundo. Se notó la diferencia de jerarquía de entrenador”.

“Rueda logró que Chile emparejara y hasta pudiera ganar el partido. Scaloni lo encuentro atroz, les tenía respeto y hoy el equipo está totalmente confundido”, sentenció.

Revisa sus declaraciones: