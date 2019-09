Nadal busca su Grand Slams 19 ante Medvedev en el US Open

El español Rafael Nadal busca este domingo su cuarto US Open, con el que se pondría a un Grand Slam de la marca de 20 que mantiene Roger Federer.

El mallorquín de 33 años enfrenta en la cancha central del Arthur Ashe al ruso Daniil Medvedev, en su vigesimoséptima final de Grand y la quinta en el campeonato de cancha dura en Nueva York.

“Significa mucho para mí”, dijo Nadal. “Aquí me siento muy cómodo con el ambiente, la energía en el Arthur Ashe”.

Nadal ha ganado 18 títulos de Grand Slam, por lo que el triunfo en Flushing Meadows lo colocaría a uno de la marca de 20 de Federer, y llegaría además al récord de cinco US Open del suizo, Pete Sampras y Jimmy Connors, aunque el español dijo que los récords no le quitan el sueño.

“Sigo jugando, aquí estamos. Cuando llegué mi meta era producir chances para completar el gran objetivo, me di otra chance, como hice en Wimbledon, en Australia, como lo hice en Roland Garros, eso es lo que me da satisfacción, me da felicidad”, dijo.

“Claro que quiero ser el que alcance la mayor cantidad de Grand Slams, pero todavía duermo muy bien sin tenerlos, estoy feliz con mi carrera, feliz con lo que estoy haciendo. Voy a seguir trabajando duro para tener más chances” de sumar.

Si queda alguna lección de la derrota de Serena Williams en la final femenina, es que el manto de favorito no siempre cubre al elegido.

Es algo en lo que ha insistido siempre Nadal, que consiguió clasificar a las semifinales de todos los Slams desde su primera temporada de 2008, ganando Roland Garros y perdiendo la final de Australia ante Novak Djokovic, que abandonó el torneo por lesión.

– Superhumano –

Su rival en la final es complicado. Medvedev llega a su primera final de Grand Slam tras un verano boreal fantástico, vencedor en Cincinnati y finalista en Washington y Montreal, donde perdió ante el propio Nadal.

“Es una final muy difícil en la que tendré que jugar a mi mejor nivel”, indicó Nadal, como dice sobre cada rival. “Creo que al final de partido (de semis) subí mi nivel de nuevo y necesito mantenerlo si quiero tener chances el domingo. Si no, será muy difícil, él está muy sólido”.

Nadal señaló que Medvedev, que viene de partidos duros a cuatro sets en el torneo, “es el jugador en mejor forma del circuito”.

“Voy a encarar al jugador con más victorias este año y el jugador que está jugando a su mayor nivel desde hace un tiempo”.

Medvedev dijo que haber enfrentado a Nadal en Canadá le permite saber qué esperar en el partido del domingo, aunque sabe que el rival es de los más complicados.

De hecho, al ser consultado sobre Nadal, lo describió como un superhumano.

“Es difícil encontrar palabras para hablar de Rafa”, señaló. “Es uno de los mejores campeones de la historia de nuestro deporte. Simplemente es una máquina, una bestia en la cancha”.

“La energía que está mostrando es increíble. Jugar contra él en tu primera final de Grand Slam debería ser, quiero decir, algo divertido. No va a ser algo gracioso, pero va a ser algo increíble de vivir”.

Escuchando los elogios de Medvedev, Nadal respondió: “Siempre es hermoso oír cosas bonitas de tus colegas. Feliz por eso. Sólo espero ser así el domingo. Lo necesitaré.”