Los más poderosos del mundo: el increíble récord que logró el Manchester City de Claudio Bravo

El cuadro del chileno Claudio Bravo, Manchester City, es hoy por hoy, uno de los equipos que más fuerte invierte en fichajes. Eso se refleja al ver la planilla de jugadores de primer orden mundial que cuesta mil millones de euros.

Esto tiene validez, tras el estudio que realizó Cies Football, quienes aseguraron que durante en mercado de pases de verano en Europa, inviertieron 168 millones de la divisa europea por Rodri y Joao Cancelo.

Respecto al portero nacional, el formado en Colo Colo aportó con un valor de 18 millones tras ser transferido desde el FC Barcelona a los “Citienzes” en la temporada 2016/17.

Otro de los datos que lo hacen estar en la primera plaza de valoración de plantillas, es que 16 de 20 jugadores son los que más le ha costado a la dirigencia del Sky Blue.

De esta manera, el podio lo completan el Paris Saint-Germain con 913 millones y Real Madrid con 902 millones de Euros.

First billion euro squad in football history: @ManCity invested an estimated €1.014 bn in transfer fees (add-ons included) to sign current players; @PSG_inside (€913M) & @realmadrid (€902M) not that far; more in last @CIES_Football Weekly Post

