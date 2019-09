Matías Rodriguez y la “U”: “Yo me quiero quedar, sea en la A o en la B”

El lateral y actual capitán de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, señaló que su deseo es seguir jugando por el club pase lo que pase, incluyendo el escenario de un posible descenso a Primera B.

En entrevista con La Tercera, el argentino afirmó sobre su eventual renovación en la “U” que “uno no tiene que pensar solo en uno. Mi mujer y mis hijos, que ya están grandes, tienen 10 y ocho años, hicieron amiguitos y tienen sus cosas”.

En la misma línea, agregó que “obviamente, sería todo hablado y en caso de que me quede, van a estar felices; y si me tengo que ir, me van a acompañar. Pero no hemos hablado todavía de ninguna renovación, y no estoy pensando en eso, sino en terminar bien el año”.

No obstante, el lateral sostuvo que “el cariño que yo le tengo al club no se va a cortar si nos vamos o no. Mi mujer y mis hijos saben lo que es tener un papá reconocido. Entonces, eso ayuda. Yo me quiero quedar, sea en la A o en la B, pero yo estoy seguro de que si me quedo en la U será en Primera”.

Por otra parte, el trasandino fue consultado sobre lo que queda de torneo, en donde los “azules” pelean en la parte baja de la tabla por no descender y quieren meterse en puestos de Copa Sudamericana.

Al respecto, Rodríguez señaló que “son todas finales. A veces parece que uno se pone el casete y dice que son todas finales, pero tenemos que verlo así; sentirlo, esforzándonos al máximo. Todas las fechas vamos a estar más arriba, viendo si salimos o no salimos; cuánto avanzamos o cuánto nos descontaron. Entonces, hay que ir partido a partido”.

Cabe recordar que Universidad de Chile marcha antepenúltima en la tabla del Campeonato Nacional con 20 puntos, a sólo 3 unidades de las posiciones de descenso.