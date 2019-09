Charles Aránguiz habría rechazado ser el capitán de la Roja ante Honduras

Si bien en el amistoso ante Honduras en San Pedro Sula Claudio Bravo otra vez no fue el capitán de la Selección chilena, la presencia de Paulo Díaz con la jineta fue toda una sorpresa, considerando que estaba un referente como Charles Aránguiz.

Sin embargo, según dio a conocer el CDF el volante del Bayer Leverkusen habría rechazado portar el brazalete en el cotejo ante los centroamericanos.

De acuerdo al citado medio, el motivo del “Príncipe” pasaría por preferir mantener un bajo perfil, por lo que el técnico Reinaldo Rueda decidió darle la responsabilidad al defensa de River Plate. Tras el cotejo, el DT colombiano expresó que “(Claudio) Bravo fue capitán por muchos años, ahora le toca a una nueva generación“.

Eso sí, hay que consignar que Aránguiz sí fue capitán del Bayer Leverkusen en noviembre del año pasado, en un duelo frente al Ludogorets por la Europa League.

“Es un orgullo, pero a mí me marca más el respeto que me tiene el grupo. Es más importante que llevar la cinta. La llevé por la confianza que me tienen ellos (el equipo)”, reconoció el mediocampista en esa oportunidad.