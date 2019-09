En Colo Colo aún sueñan: "Estamos pensando en tratar de darle caza a Católica"

13 puntos son los que separan a Colo Colo del líder del Campeonato Nacional, Universidad Católica. Por eso, en el Cacique están decididos a no enredar más unidades para no seguir alejándose de los cruzados.

En ese sentido, el defensa Ronald de la Fuente aseguró que, a pesar de la distancia, todavía piensan en alcanzar a los precordilleranos.

“Estamos pensando en tratar de darle caza a Católica, pero lo mínimo en Colo Colo es estar jugando la Copa Libertadores cada año. Pelearemos el primer lugar hasta el final”, reconoció el zaguero este miércoles desde el estadio Monumental.

Además, el ex Universidad de Concepción se refirió al récord de solitario goleador histórico del fútbol chileno que está cerca de alcanzar su compañero Esteban Paredes. “Lo de Esteban es impresionante. Lo que más me llama la atención es su profesionalismo, porque él sólo piensa en ganar. Lo del récord todos tenemos la expectativa de que lo logre lo antes posible, no me cabe duda que será así. Pero lo veo motivado pensando sólo en lo colectivo, que es ganar el domingo”.

Respecto a si el registro del “Tanque” influye en el funcionamiento del conjunto albo, De la Fuente sostuvo: “No se me pasa por la cabeza y creo que a nadie. Él lo ha dejado claro, acá Colo Colo no juega para que Esteban rompa el récord. Obvio que queremos que lo haga, pero se dará de forma natural, pero estamos más preocupados de ganar”.

Colo Colo visitará el domingo, a las 15:00 horas, a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa, en busca de recuperar terreno ante la UC.