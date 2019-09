Paulo Díaz quedó feliz por ser capitán y pidió tener a todos y los mejores en la Roja

Si hay un jugador que ganó terreno en los amistosos de la Selección chilena ante Argentina y Honduras, ese fue Paulo Díaz. El defensa de River Plate fue titular en los dos cotejos, fue uno con los de mejor nivel, y ante los centroamericanos fue el capitán de la Roja.

El zaguero se mostró orgulloso por portar la jineta. “Estoy contento por eso, fue mi primer partido con la jineta de capitán y es un gran honor. Aunque me hubiera gustado que hubiese sido con un triunfo”, reconoció tras la derrota del combinado criollo en San Pedro Sula.

Sobre el tropiezo ante los “catrachos”, el ex San Lorenzo sostuvo: “El primer tiempo lo hicimos bien, pero no tuvimos la claridad para llegar al gol. Luego el calor nos afectó un poco, ellos metieron tres jugadores frescos adelante y la cancha no estaba en buen estado, pero no es excusa”.

Además, consultó por su posición y por la vuelta de algunos jugadores, Díaz expresó: “Quiero mantenerme en esta posición, como central, me sentí muy cómodo, y siempre tienen que estar los mejores en la Selección. Ojalá podamos tenerlos a todos”.

Aton Chile