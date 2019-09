Niemann hace historia en el golf y consigue el primer PGA Tour para Chile

Joaquín Niemann no olvidará este fin de semana. El golfista nacional se consagró campeón del A Military Tribute at The Greenbrier e hizo historia al transformarse en el primer chileno en ganar un torneo PGA Tour.

Un logró único en el deporte nacional, que construyó con cuatro jornadas solventes que lo catapultaron a la cima del primer torneo de la temporada 2019-20 con una tarjeta acumulada de -20.

Este domingo, el joven de 20 años ingresó a The Old White TPC con una ventaja de dos golpes de diferencia (-15) con sus más cercanos perseguidores en el tradicional torneo.

Niemann tuvo un inicio tranquilo y sin precipitaciones. Las primeras cuatro banderas las dejó en el par, pero en el quinto, cuando era alcanzado por el estadounidense Tom Hoge, sacó el primer birdie para volver a tomar el liderato.

En el octavo hoyo volvió a obtener un birdie. Sin embargo, dejó todo en tablas al errar un putt y conseguir un duro bogey. Todo volvió al orden en el décimo, cuando Hoge tuvo un golpe arriba del par y el chileno anotó otro birdie.

Tras esta incómoda posición, el deportista criollo cerró todo con cinco tiros bajo el par y un bogey que no le afectó para superar a sus rivales con una diferencia de -5.

M.C. / ATON Chile