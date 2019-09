Leandro Benegas y momento de la U: "A veces es injusto, pero hay que soportar los golpes"

Un punto es el que separa a Universidad de Chile de la zona de descenso en el Campeonato Nacional, por lo que las nueve fechas que restan para el término del certamen asoman como verdaderas finales para los azules.

La primera de ellas será este sábado, a las 15:00 horas en el Estadio Nacional, cuando los estudiantiles reciban al encumbrado Palestino. El delantero Leandro Benegas espera ganar para comenzar a levantar cabeza.

“Es difícil lo que estamos viviendo, pero debemos sacar adelante esto. Siento que algunas veces es injusto esto, pero así es el fútbol. Hay que soportar los golpes, hay que seguir luchando como siempre lo ha hecho la U“, reconoció el mendocino este martes en conferencia de prensa.

“Tenemos que pensar en ganar los partidos, no sirve de nada si los rivales juegan antes si no ganamos. La presión siempre va a existir y si no hacemos nuestro trabajo da lo mismo lo que pase con el resto. Tenemos que estar enfocados en Palestino, ése es el partido que tenemos que jugar y luego pensar en el objetivo”, añadió.

Además, el ex Unión La Calera agregó: “Uno siempre se hace autocríticas. Hay que dar la cara y saber que somos responsables. El sábado tenemos otra oportunidad de ayudar al equipo, hay que seguir trabajando para salir de esto. Sé que los goles van a llegar y hay que estar preparados, buscar e insistir”.

Sobre el cuadro árabe, el ariete sostuvo: “Es un equipo intenso, tienen a uno de los goleadores del campeonato en Passerini y poseen buenos jugadores, nosotros trataremos de evitar los errores y hacer todo lo mejor que se pueda para lograr los tres puntos”.

Por último, respecto a la opción de continuar en la U, Benegas expresó: “Mi contrato termina en diciembre, no he hablado de este tema, yo estoy enfocado en lo que viene. Obviamente quiero seguir en la U, es un club hermoso para mi, pero lo decidirá la dirigencia y lo que sea mejor para ambos a fin de año”.