Aseguran que Luis Jiménez podría fichar en Universidad de Chile en 2020

Luis Jiménez se encuentra sin club después de llegar a un acuerdo la semana pasada para desvincularse del Al-Ittihad de Arabia Saudita y tras recibir amenazas de muerte contra él y su familia.

Y si bien el volante chileno ya está definiendo su futuro, no podrá ver acción hasta enero del 2020 debido a que por reglamento de la FIFA no puede jugar por tres clubes durante una misma temporada (el semestre pasado estuvo en Palestino).

En ese sentido, según dio a conocer DirecTV, el regreso a las canchas del “Mago” podría ser en suelo criollo y nada menos que en Universidad de Chile.

El ex jugador del Inter de Milán ya estuvo cerca de fichar en los azules a comienzos de año, cosa que no se concretó y el futbolista culpó al entonces gerente deportivo, Sabino Aguad.

“A la U le pedí el mismo sueldo que gano en Palestino. Me parece absurdo que la U no lo pueda pagar. Mi sensación es que por parte del técnico y de los jugadores había intención para que yo llegara, pero no tanto de Sabino”, reconoció Jiménez en la oportunidad.