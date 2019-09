VIDEOS | Alexis Sánchez mete un gol con el Inter y luego fue expulsado por simular

Alexis Sánchez marcó un gol y fue expulsado este sábado en su primer partido como titular en el Inter de Milán, específicamente en la victoria del conjunto ‘neroazzurro’ por 3-1 en su visita a la Sampdoria por la sexta fecha de la Serie A italiana 2019-2020.

Un partido agridulce firmó el ‘Niño Maravilla’ en el Estadio ‘Luigi Ferraris’, que por primera vez ingresó desde el primer minuto en el andamiaje de Antonio Conte. Desde el pitazo inicial, el ex Manchester United se vio movedizo, participativo y con muchas ganas.

El tocopillano fue el encargado de poner el 2-0 parcial en el marcador, a los 22 minutos. Una buena jugada colectiva terminó con un derechazo prácticamente a quemarropa del ‘7’ del cuadro lombardo.

Poco antes, a los 19’, Stefano Sensi se abrió camino por el medio y sacó un derechazo potente para abrir la cuenta. Aunque la pelota se desvió en Alexis, finalmente el gol le fue consignado al italiano.

En el arranque del complemento, a los 46 minutos, el goleador histórico de la ‘Roja’ se fue expulsado por doble amonestación. La primera amarilla la recibió por una dura falta a un rival (43’) y la segunda por simular un penal.

Alexis Sanchez booked and sent off for divingpic.twitter.com/PV3iQ06LDf

