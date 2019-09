ANFP y reclamos por programación: "Clubes fueron informados hace más de 3 meses"

Nada de bien cayó en los clubes chilenos que la ANFP programara la décima fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional en medio de los amistosos de la Roja de la fecha FIFA de octubre.

Sin embargo, pese a los reclamos de los equipos, el gerente de Ligas Profesionales del organismo de Quilín, Rodrigo Robles, explicó que es imposible reprogramar la jornada.

“El segundo semestre en Chile es extremadamente complejo y restrictivo respecto de programar el fútbol chileno y fue uno de los grandes desafíos de la mesa nacional de programación. Uno vislumbró que iba a coincidir con la fecha FIFA, pero no había más espacios producto de todas las circunstancias y restricciones de nuestro país para el segundo semestre, de la fecha que quedó para que la segunda rueda tuviera 16 partidos, con una en mitad de semana”, reconoció el personero.

“Más allá de la interpretación que quieran dar, hace tres meses los clubes fueron informados que la fecha quedaba programada que quedó. Esto es por las múltiples restricciones que hay. Más allá de los reclamos de algunos de presidentes, aquí el segundo semestre en Chile es extremadamente complejo en cuanto a disponibilidad de estadios. Tenemos COP 25, la APEC, semifinal ida/vuelta y final de Copa Chile”, añadió.

Sobre la imposibilidad de cambiar la programación, dijo: “No tiene que ver con un tema de criterio o despropósito ni de voluntad. Tiene que ver con un tema de factibilidad técnica, porque si se hubiese modificado algo en el evento que hubiese un espacio, que no lo hay, uno no podría correr uno o dos partidos, tendría que correr la fecha completa”.

Por último sostuvo: “Aún en ese escenario si modificáramos la fecha completa, quedaría programada entre la fecha 14 y 16, por ejemplo, que a esas alturas esas fechas serían programadas en simultáneo con eventualmente un equipo que habría sido campeón, entonces sería una situación caótica, más susceptible de críticas. Lamentablemente no hay otro espacio, por eso quedó programada en esa fecha”.