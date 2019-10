Matías Rodríguez: "Debemos perder respeto al Monumental y sacar la palabra descenso de la cabeza"

Este sábado (15:00 horas) se disputará un nuevo Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Monumental, donde los azules tendrán una doble tarea: conseguir triunfo para poder salir de la zona de descenso en el Campeonato Nacional y para acabar con los 18 años sin ganar en el reducto de Macul.

El capitán de los estudiantiles, Matías Rodríguez, lo tiene claro, y este martes, en conferencia de prensa junto a Pablo Mouche en la ANFP, anticipó el derbi frente a los albos.

“Nosotros hemos llegado en todas las circunstancias posibles y no hemos conseguido la victoria, lo único que sé, es que debemos perder el respeto a Colo Colo en el Estadio Monumental y animarse a jugar, tenemos una gran responsabilidad, la única forma es plantarse de igual igual y nosotros no podemos perder la concentración y hacer un buen juego los 90 minutos, tenemos que sacar esa rebeldía para ganar”, reconoció el lateral argentino.

“Vamos por los tres puntos, no podemos especular de ir a empatar, tenemos que ir a sumar. Depende de la forma de un resultado, pero prefiero ir al Monumental por los tres, pero si no se da no podemos perder y hay que sumar”, añadió.

Sobre el incómodo lugar en la tabla que los tiene en zona roja, el trasandino sostuvo: “Hay que sacarse la palabra descenso de la cabeza, pero hay que sacársela rápido, es una palabra fuerte. No podemos dar nada por perdido hay que seguir entrenando y si tuviera la clave la daba cinco meses atrás. De mi parte y mis compañeros siempre hay entrega y los más chicos siempre tienen que tenerla“.

“Somos conscientes de no estamos donde nos gustaría y sabemos que será un partido sumamente difícil, pero también sabemos que este partido es fundamental en lo mental para lo que viene después. Es una posibilidad para sumar de tres, de ganar y tener un envión anímico, veo muchas ganas en el equipo“, completó.

Aton Chile