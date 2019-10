Pablo Mouche y el Superclásico: "Lo importante es que Colo Colo gane a la U, después que Paredes cumpla récord"

El Superclásico de este sábado entre Colo Colo y Universidad de Chile, a las 15:00 horas en el estadio Monumental ya comienza a palpitarse. Mientras los azules esperan conseguir un triunfo para salir de la zona de descenso y acabar con los 18 años sin festejos en el reducto de Macul, en el Cacique no se confían del delicado momento de los estudiantiles y esperan mantenerse en el subliderato.

Así lo manifestó el delantero de los albos Pablo Mouche este martes, en la conferencia de prensa desde la ANFP donde anticipó el derbi junto al capitán de la U, Matías Rodríguez.

“El semestre pasado estábamos en situaciones parecidas y el partido fue muy parejo, muy duro. No va a cambiar nada de lo que será el sábado. Son partidos apartes, cada uno se juega mucho y sería un error de nuestra parte jugar con la desesperación que nombras, porque te puede confundir y tomarlo más tranquilo”, expresó el argentino.

“Sería un error enorme, tenemos que entrar al partido concentrados como lo hicimos el último partido, con la misma agresividad e intensidad. A pesar de la situación, tienen un gran equipo, que no juega mal pero que está en una situación difícil, hay que rescatar el valor que están teniendo en cada partido”, añadió.

Sobre la opción de que su compañero Esteban Paredes pueda marcar ante el archirrival el gol 216 con el que supere a Francisco “Chamaco” Valdés como máximo goleador del fútbol chileno, el ex Boca Juniors sostuvo: “Aquí lo importante es que Colo Colo gane y después que Esteban pueda cumplir el récord. Si llega el gol, estaremos felices, pero no es el objetivo principal”.

Respecto al largo invicto de los albos ante la U en el Monumental, dijo: “Yo no siento presión. No se habla del invicto, de lo que pasó. Pensamos en lo que es hoy, que estamos peleando por clasificar a la Libertadores directamente, seguir siendo protagonistas, no seguir perdiendo puntos, ganar un clásico que para la gente y la institución es importante”.

Por último, Mouche aclaró que es casi imposible conseguir el título del Campeonato Nacional: “Católica está muy lejos, nos lleva muchos puntos de ventaja y viene en un racha complicada para bajarlos. Lo veo muy difícil. Si no podemos campeonar, el objetivo es clasificar a Libertadores y para eso tenemos que intentar ganar todos los partidos. Los que vienen abajo están bien, nos pasaron hace dos fechas y pudimos recuperar el fin de semana. Lo importante es clasificar, por el medio local o por Copa Chile“.