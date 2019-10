Histórico de la U: "Es una locura pensar que descendiendo se va a mejorar, sería una catástrofe"

Los históricos de Universidad de Chile siguen reaccionado por el delicado momento del club, que volvió a la zona de descenso tras la derrota del pasado sábado ante Palestino.

Ahora fue Leonardo Rodríguez, ex volante argentino e ídolo de los hinchas, el que lamentó la crisis del cuadro estudiantil, que la tiene cerca de caer a Primera B, tal como en la temporada 1988.

“Cuando uno pierde un partido como el del otro día contra Palestino quedas golpeado. ¡Puta madre, por qué nos tiene que pasar a nosotros! Perdimos un duelo increíble y duele, queda el ánimo por el piso, pero ya pasó (…) Ver a la U en zona de descenso es fuerte, porque no estamos acostumbrados. No te puedes dormir y si no haces bien las cosas hay un costo. Es amargo, un sabor raro. Hay que salvarse y en diciembre-enero iniciar un nuevo camino“, reconoció en conversación con La Magia Azul.

“Es una locura pensar que descendiendo se va a mejorar. Sería una catástrofe, se desvalorizan los jugadores, se van los auspiciadores. River cuando se fue a la B tocó fondo, pero no es que ascendió y se recuperó como club. Ganar dos Copas Libertadores no tienen nada que ver con haber descendido. Si me decís que descendemos y en tres años ganamos dos Copas Libertadores, descendamos, pero no. Para cualquier equipo importante, grande como la U, le provoca una catástrofe. Pero la U no va a descender. Será una mala campaña, pero salvándonos”, añadió.

Sobre el Superclásico de este sábado frente a Colo Colo en el estadio Monumental, el “Leo”, sostuvo: “Tuve la suerte de ganar varias veces en el Monumental con la camiseta de la U. Estoy convencido que para ganar allá, independiente de jugar mejor o peor, hay que plantarse y decir somos la U. Acá jugamos de igual a igual, ellos pueden hacer gol, pero yo te hago otro; pueden ganar y nosotros también. Pegan una rosca, yo te pego otro. Así lo hacíamos. Sin meterse atrás”.

“Espero una U así, y tenemos jugadores para hacerlo. Tienen jerarquía. Hemos sufrido todo lo que puede sufrir un equipo de fútbol, con la suerte en contra, técnicos que se van, lesiones, referentes en bajo nivel, refuerzos que no cumplieron… nos pasó todo este año. Pero a nivel individual tenemos un buen equipo. La decisión debe ser con firmeza: vamos al Monumental a hacer esto… La U tiene que jugar protegida, pero no defensiva. Cubrir los costados, cuidar los espacios, pero ser inteligentes”, completó.

