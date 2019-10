Sebastián Ubilla: "Este puede ser el último Superclásico de varios jugadores en la U"

La crisis de Universidad de Chile que la tiene de regreso en la zona de descenso en el Campeonato obliga a los azules a buscar un triunfo en el Superclásico de este sábado frente a Colo Colo en el estadio Monumental, recinto en el cual no ganan desde el lejano 2001.

En ese sentido, el delantero Sebastián Ubilla manifestó su deseo de poder acabar con la larga sequía de festejos en Macul y confesó que el derbi ante los albos podría ser el último para muchos jugadores del conjunto estudiantil.

“Con Matías conversamos bastante, puede ser el último clásico de varios jugadores, por eso me gustaría ganar, romper esta racha y si me toca partir a fin de año, dejar a la U en Primera y con un Superclásico ganado”, reconoció “el Conejo”.

“Necesitamos los tres puntos sí o sí. Sobre el tema de los 18 años no me puedo hacer cargo, sólo de cuando estoy yo, obviamente los récords están para romperse y esperemos que este año se pueda lograr”, añadió el ex Santiago Wanderers.

“Nos quedan fechas muy importantes, nos estamos jugando demasiado. Ganar un Superclásico da un envión anímico importante para lo que resta de torneo. Necesitamos de los tres puntos, obviamente la historia está para romperse y esta semana esperamos lograrlo”, concluyó el ariete.

