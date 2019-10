Esteban Paredes y posible gol récord ante la U:"Si lo hago, no me burlaré del rival"

Este sábado Esteban Paredes no sólo puede marcar su anhelado gol 216 con el cual supere el récord que comparte con Francisco “Chamaco” Valdés de artillero histórico del fútbol chileno, sino que también podría ser su último Superclásico ante Universidad de Chile debido a su intención de retirarse de la actividad al término de la temporada, cosa que todavía no lo confirma cien por ciento.

Por eso, el “Tanque” brindó este viernes una extensa conferencia de prensa previo al derbi, donde habló de todo y aclaró que en caso de marcar no se burlará de los estudiantiles.

“En lo personal lo vivo a mil, hemos tenido una semana muy buena, veo al equipo bastante motivado y esperamos estar a la altura del clásico. Estamos mentalizados en no perder y poder ganarlo, si anoto mañana es mejor. Si lo hago, voy a celebrar con mis compañeros y la gente, no me voy a burlar del rival. No me parece hacer ese tipo de cosas”, reconoció el ariete.

Sobre si será su último clásico, sostuvo: “Lo sabremos a fin de año, no lo sé, no lo he decidido. Físicamente me siento muy bien, lo conversaré con mi familia de aquí a fin de año”.

Respecto a su diana más especial contra la U, dijo: “Todos los goles son especiales, pero me quedo con el tercero que hice en el Monumental, cuando ganamos 4-1 (Transición 2017)”.

En cuanto a la eventual fiesta que le tendría preparada el Cacique, expresó: “No tengo idea lo que tienen preparado, me parece un poco exagerado, el gol va a llegar, ¿cuándo?, no sé. Por ahí preparar algo antes es un poco soberbio. Siempre he estado tranquilo y he mirado al equipo por sobre todo, el gol va a llegar, no es necesario hacer tanta locura por esto”.

Y al igual que el técnico Mario Salas, Paredes dijo no confiarse de la crisis de los azules: “Es una frase cliché lo que diré, independiente de las posiciones es un partido aparte, totalmente diferente, las posiciones no tienen nada que ver con lo que significa el partido. Lo primero es que no tenemos que perder, no tenemos que parar de correr. Los clásicos son diferentes, ahí tenemos que sacar la garra que tiene Colo Colo, estar concentrado los 90 minutos. La U no juega mal, es un buen equipo que tiene muy buenos jugadores y tenemos que estar atentos”.

Sobre la racha de 18 años sin perder ante la U en el Monumental, comentó: “Los clásicos hay que ganarlos, de visita o de local. Si bien hay una historia de 18 años, pero nosotros salimos a la cancha a no perder“.

Por último, sobre un posible descenso de los laicos, dijo: “Yo lo había dicho antes, para el fútbol chileno que la U descienda es algo muy malo, pero quedan muchos partidos, nosotros nos preocupamos por nuestro equipo, porque lo que queremos es pelear arriba”.