Exjugador de la U confía en los azules: "El Superclásico puede ser un salto de confianza"

Felipe Mora llega dulce a la selección chilena. El delantero viene de anotar dos goles en la victoria de Pumas UNAM sobre Atlético San Luis por 4 a 0 en la Copa México tras una larga sequía goleadora durante este año.

Reinaldo Rueda busca variantes en el irregular ataque de la Roja y esta vez optó con el oriundo de la población Los Copihues, quien ha jugado diez partidos en el segundo semestre, siendo cinco veces titular y convirtiendo solamente en el partido del miércoles.

“Llevaba varios partidos sin anotar. No me ha tocado jugar mucho, pero feliz de volver y hacer goles, que es lo que me gusta”, sostuvo en conversación con Las Últimas Noticias. “Nunca perdí la cabeza porque confío en mí y sabía que iba a llegar”, añadió.

“Pipe” ha ingresado en segundos tiempos y ha disputado de diez a quince minutos por juego. El ariete también hizo una autocrítica: “Es decisión del técnico y también por mi rendimiento. Los delanteros son gustos que tiene el entrenador y sé que también tengo que mejorar en algunos aspectos. En general, ser regular”.

Sobre su llamado al combinado nacional, el formado en Audax Italiano señaló: “La selección siempre está en mi mente. Sé que para estar debo tener continuidad en mi club y no la he tenido, y es entendible que no haya estado”.

Mora también tuvo palabras para comentar el momento que vive Universidad de Chile, que los tiene en zona de descenso: “Tengo contactos con algunos ex compañeros de la U y siento que no se merecen pasar por este momento. Son grandes jugadores, sé que van a salir adelante y ahora el Superclásico puede ser un salto de confianza para lo que queda de campeonato”.

“Siempre que puedo veo los partidos, no me los pierdo, aunque hay veces que justo juego y no puedo”, cerró el atacante felino.

Aton Chile