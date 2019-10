Tras descartarse del Banderazo de Azul Azul: Los de Abajo realizará "Hotelazo"

Aunque Los de Abajo dejó en claro que no participará del Banderazo de este viernes en el Estadio Nacional convocado por Azul Azul, la barra oficial de Universidad de Chile igualmente le dará su apoyo al equipo previo al Superclásico de este sábado ante Colo Colo en el estadio Monumental.

Es que la famosa agrupación convocó a través de un comunicado a un “hotelazo” a las 21:00 horas. La idea es reunirse afuera del lugar de concentración de los estudiantiles, el Novotel de Providencia, para darle el tradicional aliento al plantel.

“Los de Abajo jamás abandonan, y está más que demostrado hemos llevado la hinchada a otros niveles y siempre a sido por y para la U, el amor que le tenemos a la camiseta es inmenso y jamás le hemos dado la espalda a nuestros jugadores, creemos que apoyar al equipo en las horas previas del partido del sábado de una forma más directa sin rejas de por medio y sin restricciones es el verdadero aliento que necesitan nuestros jugadores y cuerpo técnico”, reza la misiva.

“A través de este comunicado queremos citar a las autoridades pertinentes y ofrecerles el buen comportamiento de nuestra gente y el desalojo de forma tranquila y en paz, no queremos alterar el orden público solo queremos cantarle a nuestro equipo en estos momentos tan difíciles, vemos el llamado de carácter familiar y esperamos que lleguen muchas familias y niños para que nuestros jugadores sientan el amor que existe por estos colores, por eso pedimos que no se actúe con represión. SOMOS HINCHAS NO DELINCUENTES”, añadió.

Consignar que la barra descartó participar del Banderazo de Azul Azul por considerar que el objetivo de la actividad es “tapar su mala gestión y su nula intervención ante las injusticias que pasamos los hinchas de la U en las distintas canchas del país, incluyendo el Estadio Nacional, con la represión policial”.