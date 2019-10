Seleccionada nacional entró a militar a un partido del Frente Amplio: "Me cansé que la mujer no sea reconocida"

No es muy común que futbolistas de Chile se involucren en la política, al menos cuando todavía están ejerciendo el profesionalismo en el balompié. Sin embargo, la seleccionada criolla Fernanda Pinilla desde hace rato que se está caracterizando por tener un perfil bien político y dar a conocer su pensamiento social en sus redes sociales.

Ahora dio otro paso y publicó en su cuenta de Twitter un video con el cual confirmó su afiliación como militante al partido Convergencia Democrática, una de las fuerzas nuevas del Frente Amplio.

“Soy mujer y futbolista, y te quiero contar que decidí involucrarme y firmé por Convergencia Social“, expresó la jugadora que se desempaña como lateral izquierda de la Roja Femenina.

“Me cansé de que Chile sea el único país del mundo que tenga el agua privatizada. Me cansé que en Chile las mujeres ganen un 30 por ciento menos que los hombres. Me cansé que en Chile, en el fútbol y en la ciencia, la mujer no sea reconocida”, añadió de manera categórica Pinilla.

Aton Chile