Rueda: "Si el Inter opera a Alexis, lo podríamos perder dos a tres meses"

La Selección chilena tendrá que afrontar el amistoso de este martes ante Guinea en Alicante, España, con las bajas de Gary Medel, Paulo Díaz y Alexis Sánchez. Y la situación del delantero del Inter de Milán, quien fue liberado tras una lesión en el tobillo, parece ser más grave de lo que se esperaba.

El técnico de la Roja, Reinaldo Rueda, encendió las alarmas al asegurar que el tocopillano podría ser baja hasta tres meses si el cuadro lombardo decide operarlo por la dolencia que sufrió en el cotejo ante Colombia.

“Alexis lo perdemos y si el club lo opera lo podríamos perder dos a tres meses. Es una lástima, venía reapareciendo en su club, había hecho dos goles, jugó Champions League y ahora tenemos que esperar estas horas cruciales para saber la determinación que tomará el club”, reconoció el estratego colombiano en la conferencia de prensa de este lunes desde Alicante.

“Lo decidirán en su club para ver lo que sucederá, para nosotros es Alexis Sánchez. Para el Inter, es un jugador más“, añadió el DT caleño.

Además, el ex adiestrador del Flamengo se refirió a mala racha de los delanteros que no convierten en la Roja: “No se han podido consolidar y hemos tenido que ir variando, nadie ha podido llevar una seguidilla de meses siendo titular en su club: Castillo lesionado, Alexis lesionado un buen tiempo, Mora que es titular en Copa México y así. El momento de los jugadores en sus clubes se traspasa a la Selección”.

También elogió a Claudio Bravo y Arturo Vidal: “Lo de Claudio apareció en un momento importante, aún con el atenuante que no viene de una seguidilla de partidos, sobre todo con la convicción de su función y para aportar al equipo su calidad y experiencia. Eso hay que aprovecharlo para mejorar ofensivamente, porque es un arma que tenemos, no es sólo por lo vistoso de ese juego. El 2014 Arturo no podía jugar el Mundial, pero arriesgó su integridad física y jugó. Ahora teniendo una consolidación en su equipo podría haberme dicho me voy, pero ese corazón de Arturo con su selección es valorable”.

Por último, Rueda tuvo palabras para Guinea: “Es un rival diferente con capacidades diferentes, no hay que subvalorar o sobrevalorar a nadie, eso debemos cambiarlo en Latinoamérica, perdimos la clasificación al mundial, ante Paraguay y Bolivia, entonces cuidado”.

Aton Chile