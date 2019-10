Cobresal revivió en El Salvador y derrotó a Palestino en un ajustado partido

Cobresal llegaba a este pleito con dos derrotas dolorosas en Santiago. Un 5 a 0 contra Universidad Católica y un 4 a 1, con eliminación incluida de Copa Chile, por parte de Universidad de Chile. Pero los de El Salvador se hicieron respetar en su tierra y vencieron por 3 a 2 a un Palestino que no logró colocarse como escolta de los cruzados.

Fue un inicio tibio, de mucho estudio, pero que fue mejor descifrado por los árabes. Los visitantes atacaban por todos los sectores de la cancha y generaban más peligro que su rival. Roberto Gutiérrez fue el primero en intenta gracias a una gran jugada individual de Luis Del Pino Mago, pero el balón se fue alto.

El ataque por los costados es uno de los principios de los pupilos de Ivo Basay y Brayan Véjar comenzó a tomar protagonismo e incomodó a Marcelo Filla por el costado izquierdo. Por su sector se marino el primero de la tarde. Con participación del lateral, el “Pájaro” Gutiérrez recibió en el área y habilitó a Del Pino para que enviara un centro por bajo para que lo resolviera el goleador Lucas Passerini. El “Tanque” de Formosa remató y batió a Sebastián López.

Los mineros se acomodaron en el terreno y mostraron irreverencia con Marcelo Cañete y Sebastián Céspedes. El argentino buscó crear espacios con triangulaciones e intentó con un zapatazo que fue repelido por Fabián Cerda. En tanto, el extremo hizo uso del callejón central en dos oportunidades para hacer daño, pero le faltó intención a sus disparos.

En el segundo tiempo todo cambio. Cañete tuvo como socio a Israel Poblete, Ever Cantero ingresó tras diez meses sin jugar y la historia se reescribió. Luego de un córner, el esférico se fue por el flanco derecho y Carlos Muñoz golpeó de volea para emparejar las cifras. Sin embargo, los reclamos tetracolores no tardaron por una falta en el área a Nicolás Díaz, quien no logró llegar a la cobertura. Dos minutos después, tras un magistral pase de Cañete, Cantero falló un mano a mano con Cerda, pero Juan Gutiérrez hizo festejar por segunda vez a los anfitriones.

Hubo reacción en los capitalinos. Fabián Ahumada aprovechó una pelota dividida en el área y desenfundó para empatar. Las cosas quedaban en tablas, pero los norteños estaban inspirados. La conversión del triunfo llegó por parte de Carlos Muñoz. Un pase alto de Cañete sirvió para que el ariete se elevara sacara un frentazo que significaron tres puntos para los albinaranjas.

Con este resultado, Cobresal se posiciona en la décima posición con 31 unidades y está a dos de los puestos de copas internacionales. En tanto, Palestino se quedó en la tercera ubicación con 38 puntos, no pudo superar a Colo Colo y se aleja del segundo casillero.

