Arturo Vidal: “Bielsa no está entre los técnicos que más me han aportado para mi carrera”

El volante del FC Barcelona, Arturo Vidal, tuvo una entrevista con el diario L’Equipe de Francia con el que habló sobre los entrenadores que más lo han marcado en su carrera, tanto como en los equipos como en la selección chilena.

“Antonio Conte fue esencial en mi construcción. Era un poco como yo cuando era jugador y me enseñó mucho sobre el posicionamiento defensivo, pero también sobre la ofensiva. Gracias a él, comencé a marcar muchos goles. Y, tácticamente es un monstruo”, comenzó diciendo.

“Tuve la oportunidad de trabajar con Ancelotti, Sampaoli, Allegri, Guardiola… Me dio mucho. Su forma de ver el fútbol, su pedagogía, su ciencia del juego aéreo siempre debe ser simple y rápido”, aseguró Arturo Vidal al rotativo galo.

Sin embargo, el formado en Colo Colo no tuvo las mismas palabras para uno de los técnicos que lo dirigió. Para el “Rey Arturo”, Marcelo Bielsa, no fue un DT que lo marcara. “Es un buen entrenador, sí. Por su puesto, él sabe mucho sobre fútbol. Pero es excesivo. No está entre los que más han aportado para mí”, cerró.