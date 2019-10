Mario Salas no tiene ningún sentimiento profundo hacia la UC y negó quiebre con Valdés

Si bien en el clásico de este domingo ante Colo Colo Universidad Católica podría abrochar anticipadamente el bicampeonato en el torneo nacional, en el Cacique no pretenden ser parte de la fiesta de los cruzados en San carlos de Apoquindo.

Así lo dejó en claro este viernes el técnico de los albos, Mario Salas, quien aseguró que irán al reducto precordillerano a buscar un a victoria.

“No pensamos en lo que puedan lograr ellos (ser campeones), solo nos enfocamos en lo que podemos hacer como equipo y en ganar el domingo. Nosotros también nos jugamos cosas importantes y por eso nos queremos traer los tres puntos de San Carlos. Veo un partido intenso ante Católica. Nos estamos preparando para ganar el partido y es lo que buscaremos. Nos enfocamos en lo que podemos hacer y esa es nuestra meta”, reconoció el DT en conferencia de prensa.

“Sabemos que nos enfrentamos al mejor equipo y es un desafío tremendo para nosotros. Siempre el entorno motiva más, es como con la U, todo el entorno es hermoso, nos motiva (…) Caemos en lagunas que nos lleva a encontrarnos con goles en contra, pero es la gran oportunidad de mejora tener una regularidad en el rendimiento durante los 90 minutos”, añadió.

Sobre el juego de los cruzados, el “Comandante” sostuvo: “Vi un par de partidos de la UC con Beñat y ya hacía cosas distintas a lo que hacíamos nosotros. Ahora tiene jugadores distintos y con Quinteros juega distinto, no tiene nada que ver con lo que hacíamos nosotros”.

En cuanto a si tiene algún sentimiento por volver al reducto donde estuvo por tres temporadas al dirigir a la UC, fue categórico: “No me olvidó lo que fue Católica, pero no tengo ningún sentimiento profundo o que esté reflexionando con lo que va a suceder. No me olvido que no me fui muy bien, tengo memoria pero más allá de eso no me proyecto ni siquiera al fin de semana”.

Además, Salas descartó tener una relación quebrada con el volante Jaime Valdés, quien no fue citado para el duelo frente a Huachipato: “Está en condiciones para ser tomado en cuenta para el partido del domingo”. Con Jaime y todo el plantel tengo una muy buena relación, muy profesional. Antes del partido con la U tuvimos una conversación, no un encontrón, y para mí fue muy positivo”.

Por último, sobre la pelea entre Pablo Mouche y Carlo Villlanueva en el entretiempo del cotejo ante los acereros, dijo: “Conversé con ellos y entre ellos mismos también hablaron la situación. Lo que pasó en esa reunión y lo que habrá respecto a sanciones va a quedar en reserva”.

Aton Chile