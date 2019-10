Insaurralde y el título: "Mientras den los números, lucharemos hasta el final"

Luchar por el título está cada vez más complicado para Colo Colo. Trece puntos separan a los albos de Universidad Católica a seis fechas del final, pero desde Macul aseguran que seguirán batallando por darle la pelea a los cruzados.

La suspensión de las últimas dos fechas del Campeonato Nacional impidió que el Cacique y los precordilleranos se encontraran en San Carlos de Apoquindo, por lo que habrá que esperar para conocer al nuevo monarca del balompié nacional y ver si los de Pedrero podrán acechar al puntero exclusivo de la competición.

Sobre esto se refirió Juan Manuel Insaurralde en conversación con Fox Sports: “Seguimos ahí. Mientras matemáticamente nos den los números, lucharemos hasta el final. Esperamos que se reanude el torneo, no sé que medida tomarán. Nosotros seguimos entrenando de cara al final. Tenemos que ganar todos los partidos que juguemos”.

A su vez, el defensor argentino habló sobre la Copa Chile, donde también se verán las caras con la UC en semifinales. Rumores indican que se evalúa que la llave de cuatro mejores se dispute a partido único en cancha neutral.

“La medida que se tome estará bien, porque estamos muy ajustados en el calendario. Lo acataremos y haremos lo mejor posible. Estamos a la espera de la resolución de si serán dos o un partido. Estamos para jugar”, comentó.

Respecto a su futuro en Colo Colo, el “Chaco” afirmó: “Se me termina el contrato en diciembre. Estoy feliz acá. No depende de mí, hay que ver cómo sucede todo de aquí al final. Me siento cómodo y eso es lo importante”.