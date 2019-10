Medel y cambio de gabinete: "Da lo mismo los nombres si no hay cambios reales"

Los futbolistas nacionales no han estado ajenos a lo que acontece en nuestro país. Varios se han referido a las manifestaciones por la crisis social y política que vive Chile, siendo Gary Medel una de las principales caras.

El capitán de la Roja fue uno de los primeros jugadores en dar su opinión sobre las protestas y nuevamente dio su parecer respecto al anuncio de un cambio de gabinete por parte del presidente Sebastián Piñera.

El “Pitbull” señaló por medio de sus redes sociales que lo importante no era la rotación de ministros: “Ojalá que el gobierno no se quede solo en el cambio de Gabinete. Da lo mismo los nombres de los ministros si no hay cambio real en las leyes para hacer de Chile un país más justo”.

“Esos son los anuncios que faltan, con una agenda social de verdad”, complementó el volante del Bologna, quien se recupera de una lesión de primer grado en el bíceps femoral derecho.

En situaciones anteriores, el formado en Universidad Católica se había manifestado ante los dichos del mandatario chileno al hablar de “guerra”, los conflictos de los parlamentarios en el Congreso y la masiva marcha pacífica que hubo en el país.

M.C. / ATON Chile