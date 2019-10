Presidente del SIFUP y regreso del fútbol chileno: "Es un escenario complejo"

La crisis político y social que atraviesa Chile tiene en la incertidumbre el regreso del futbol profesional. Dos fechas del campeonato fueron suspendidas y aún se desconoce si el torneo regresará durante esta semana.

A dicho contexto se refirió Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP), que en entrevista con Fox Sports aseguró que la reprogramación de los partidos será un tema de “voluntades”.

“Se tendrá que reunir la mesa de programación, que está compuesta por Carabineros, Estadio Seguro, ANFP y el Sindicato de Futbolistas, para ver cómo continúa esto. La primera información y fundamental es saber qué opina la autoridad con que vuelva el fútbol profesional, si está la capacidad respecto al contingente policial para el resguardo dentro de los recintos deportivos. Y de ahí veríamos cuáles son las fechas disponibles, bastante acotadas, para programar los partidos pendientes”, indicó el ex futbolista.

El timonel del SIFUP no ocultó la complejidad de la situación y agregó: “Se acorta el calendario, hay Copa Chile. También hay que considerar que estamos terminando el torneo y tenemos que buscar la paridad de las fechas. No podemos poner por sobre un equipo con otro. Tenemos que buscar que los equipos no se sientan perjudicados con la programación. Hay demasiadas aristas, es un escenario complejo, pero me imagino que con voluntades se puede resolver”.

“Lo principal siempre va a ser el trabajador, su seguridad sobre todo. Aquí el tema es de voluntades, de saberlo que quiere la autoridad, la ANFP y lo que queremos nosotros como futbolistas profesionales. Si no queremos jugar por un tema de seguridad, no queremos jugar porque no están las condiciones, es lógico que vamos a tener que extender el torneo en diciembre, no quedan más fechas”, finalizó García.

Aton Chile