Arturo Vidal sobre Claudio Bravo: “No somos amigos ni lo seremos”

Arturo Vidal se refirió por primera vez a su reencuentro con Claudio Bravo, luego de que ambos coincidieran tras dos años en una concentración de la selección chilena, tras los últimos duelos ante Colombia y Guinea.

En entrevista con El Mercurio, Vidal afirmó que “no hablamos (con Claudio), porque mi forma de ser es muy diferente. Soy de una pura línea… Uno de los dos debía dar el primer paso y no era yo, por eso no me hice problemas”.

Además, agregó que “él dio todo, yo también y el equipo lo vio así. No somos amigos ni lo seremos, pero la selección es lo más importante”.

“Soy bastante hombre para decir las cosas a la cara. Se lo dije cuando pasó lo de los comentarios de sus familiares, hace dos años“, agregó el mediocampista.

El “rey” sobre el mismo tema complementó aclarando que hace dos años “Le dije ( a Bravo) mi forma de pensar y listo. No sé si lo entendió, porque de ahí nunca más hablamos”.

Además, el formado en Colo Colo se refirió a los cuestionamientos en su contra, luego de que los hinchas lo apuntaran como el responsable por la ausencia de Bravo en las convocatorias de la “Roja”, desde que llegó Reinaldo Rueda.

Al respecto, Vidal señaló que “me molestó claro y hasta el día de hoy me la como. Me la he comido solo, con Gary y con los más grandes que hemos seguido en el proceso. Cuando llegó Rueda nos comimos varios viajes”.

Sobre el mismo punto, sostuvo que “teniendo problemas, tratamos de pelear la Copa América. Fue muy duro, nos comimos muchas críticas, pero fuimos hombres y aceptamos lo que decía la prensa”.

Cabe recordar que Arturo Vidal y Claudio Bravo podrían volver a coincidir en la selección chilena, en los próximos dos partidos amistosos del mes de noviembre ante Perú y Bolivia.