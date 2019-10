"Ahora sí estás contento": El troleo de Luis Suárez a Arturo Vidal tras su gol en el Barcelona

“No estoy contento, no estoy feliz, pero sí tratando de dar vuelta esto y ganarme un puesto de titular. He trabajado mucho, toda mi carrera he sido titular. Esta vez no me ha tocado, pero estoy tranquilo, sé que va a llegar”. Con esas palabras Arturo Vidal reconoció en una entrevista estar molesto con su suplencia en el Barcelona en esta temporada.

Sin embargo, el volante chileno volvió a sonreír el martes, pues fue estelar en la goleada por 5-1 sobre el Valladolid por la Liga española y hasta marcó un golazo.

Eso sí, después del contundente triunfo el seleccionado criollo recibió na broma por parte de su compañero Luis Suárez en redes sociales.

El uruguayo, quien cerró la goleada del cuadra catalán, compartió a través de su cuenta de Instagram una historia con la celebración del tanto del chileno, y junto a un par de emojis de risa, le dedicó una singular frase: “Ahora si estás contento”.